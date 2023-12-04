Путин поручил амнистировать некоторые категории женщин, отбывающих сроки в тюрьмах

Вопрос об амнистии отбывающих сроки наказания в тюрьмах за ненасильственные преступления женщин можно доработать: где сократить, а где и вовсе амнистировать, считает президент России Владимир Путин.

Так в ходе прошедшей в понедельник, 4 декабря, встречи с членами СПЧ глава государства отреагировал ни инициативу Евы Меркачевой, предложившей Путину помиловать всех женщин, имеющих на иждивении малолетний детей и совершивших ненасильственные преступления, при которых не было потерпевших. Президент отметил, что приведенные членом Совета по правам человека аргументы можно считать убедительными.

«И думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», — цитирует Путина РИА Новости.

В ответ на слова президента член СПЧ Меркачева подчеркнула, что данный шаг милосердия со стороны государства не пройдет даром для всей страны.