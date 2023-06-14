Путин поручил кабинету министров интегрировать беспилотники в воздушное пространство России

Правительство должно разработать и принять меры по организации движения БПЛА в воздухе.

Информация об этом содержится на сайте Кремля. Там указано, что глава России дал соответствующее поручение премьер-министру и возглавляемому им правительству.

«В целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство России», - указано в этом поручении.

Разработанные правила должны включать в себя системы навигации, протоколы посадки БПЛА, наблюдение за воздушными объектами, а также связь с ними. Обязательна разработка мер по противодействию дронам, которые будут запускаться в обход правил. Первый доклад по данной теме должен быть предоставлен президенту уже к 1 сентября этого года.