Путин поручил настроить системы ПВО на маленькие объекты

Глава государства отметил, что на сегодняшний день системы противовоздушной обороны на территории России настроены на большие и средние летательные аппараты и не могут оперативно засечь маленькие объекты. В связи с этим Президент поручил перенастроить системы воздушной защиты на маленькие беспилотники. Глава России уверен, что это возможно сделать, теперь нужно оперативно наладить работу устройств.

Напомним, что в последние несколько недель участились попытки украинской стороны нацелить беспилотники на объекты, расположенные на территории России.