Путин поручил упростить процедуры выдачи виз иностранным инвесторам

Глава государства дал поручение кабмину изучить миграционное законодательство страны и найти препятствия для въезда в Россию иностранных инвесторов и специалистов, а также упростить процесс получения ими виз и разрешений на работу. После анализа действующего законодательства при необходимости в него будут внесены соответствующие правки. Выполнить поручение Владимира Путина ответственным структурам необходимо до 1 августа 2023 года.

Сообщается, что ранее с такой инициативой выступал бизнес-посол Юрий Данилов. Он предлагал создать визы для инвесторов, которые будут действовать три года с возможностью дальнейшего продления.