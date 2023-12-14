Путин постарается посетить экспозицию Мордовии на выставке «Россия»

Владимир Путин получил приглашение от журналистки из Мордовии посетить экспозицию республики на выставке «Россия» в ВДНХ.

Президент России сказал, что ему очень нравится Мордовия и то, как там чтут национальные традиции и культуру во всех их проявлениях.

Путин поблагодарил журналистку за приглашение и сказал, что постарается побывать на выставке. Он отметил, что региональные выставки на ВДНХ – одни из самых ярких.