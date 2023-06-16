Путин потребовал обеспечить связью и интернетом небольшие населенные пункты

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), проходящем сегодня, 16 июня, президент Российской Федерации Владимир Путин выступил с важной инициативой.

Глава государства потребовал, чтобы к 2030 году все населенные пункты, в которых проживает от 100 до 500 человек, обеспечивались качественной связью и доступом в Интернет.

Это заявление призвано решить проблему недостаточного доступа к современным коммуникационным технологиям в малонаселенных регионах России. Путин не раз отмечал, что обеспечение доступа к широкополосному Интернету является не только вопросом комфорта и развития, но и необходимым условием для социального и экономического прогресса этих территорий.

Реализация данной инициативы позволит улучшить доступ к информации, образованию, медицинским услугам и другим онлайн-ресурсам для жителей малонаселенных населенных пунктов.