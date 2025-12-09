Путин потребовал пресечь случаи выселения семей военнослужащих
Путин: нужно наказывать тех, кто выселяет родственников бойцов СВО
Фото: [Kremlin.ru]
На заседании Совета по правам человека президент России Владимир Путин резко осудил факты выселения родственников участников специальной военной операции (СВО). По словам лидера, подобные действия недопустимы вне зависимости от статуса занимаемого жилья.
Обсуждая проблему, Путин подчеркнул абсурдность ситуации, в которой оказываются семьи защитников страны.
«Странно, да, что кого-то выселяют, членов семей участников СВО, выселяют из жилья. Да какой бы статус ни носило это жилье, человек на фронте воюет, что за бред вообще? Это безобразие», — заявил президент, его слова приводит информагентство ТАСС.
Глава государства дал четкое поручение проработать каждый такой инцидент и привлечь к ответственности виновных.
«Пофамильно надо выявлять этих людей и наказывать соответствующим образом», — заключил он, призвав к тщательному разбирательству.
