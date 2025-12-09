Путин потребовал пресечь случаи выселения семей военнослужащих

«Странно, да, что кого-то выселяют, членов семей участников СВО, выселяют из жилья. Да какой бы статус ни носило это жилье, человек на фронте воюет, что за бред вообще? Это безобразие», — заявил президент, его слова приводит информагентство ТАСС.