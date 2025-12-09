«Будь здоров!»: сын Героя России удивил Путина своей непосредственностью и попал на видео
Сын Героя России пожелал здоровья президенту на церемонии в Кремле
Фото: [Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф]
Трогательный момент произошел во время церемонии в Кремле, где Владимир Путин вручал государственные награды. Сын сержанта Никиты Афанасьева, посмертно удостоенного звания Героя России, по-детски просто и на «ты» пожелал президенту здоровья. Об этом сообщил ТАСС.
После официальной части в Георгиевском зале глава государства пригласил семьи героев для неформального общения и фотографирования в Александровском зале. Именно там и случился момент, который растрогал всех присутствующих.
Маленький Антон Афанасьев, державший бархатную коробку с Золотой звездой своего отца, неожиданно повернулся к президенту и громко сказал: «Будь здоров!» Эта искренняя, лишенная всякого протокола фраза, попавшая на видео, явно тронула Владимира Путина. Он тепло поблагодарил мальчика.
Президент вручил высшую государственную награду матери и вдове погибшего сержанта. Во время последующей беседы глава государства лично подошел к Антону, бережно закрыл коробочку с медалью и расспросил его о школе и увлечениях. Мальчик признался, что больше всего любит плавание в бассейне, а также грамоту и математику. Путин также пообщался со старшими дочерьми героя, обсудив с ними их учебные планы и перспективы в спорте и естественных науках.
