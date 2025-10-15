Путин потребовал снизить в России число мигрантов-нелегалов

Президент России Владимир Путин подписал обновленную Концепцию государственной миграционной политики на период с 2026 по 2030 годы. Этот документ был опубликован 15 октября на официальном портале правовой информации.

К 2030 году ожидается снижение количества нелегальных мигрантов и уровня преступности среди иностранных граждан в стране.

В документе особо отмечено, что реализация этих целей является главной целью обновлённой миграционной стратегии.

«Результатами реализации миграционной политики к 2030 году должны стать: а) снижение числа незаконно находящихся на территории РФ иностранных граждан; б) снижение уровня преступности и административных правонарушений среди находящихся на территории РФ иностранных граждан, в том числе несовершеннолетних», — говорится в Концепции.

В соответствии с принятой стратегией, меры по реализации политики будут предусматривать усиление контроля за въездом и пребыванием иностранцев, улучшение системы учета и надзора, а также создание механизмов интеграции мигрантов в российский социум.

Особое внимание уделяется предотвращению правонарушений и усилению мер ответственности за нарушения миграционного законодательства. Власти полагают, что эти меры помогут не только повысить уровень безопасности, но и оптимизировать рынок труда за счет привлечения легальных мигрантов.