Путин: поверженный в 1945 году нацизм принял форму русофобии
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Нацизм был повержен в 1945 году, но до сих пор до конца не изжит и принимает новые формы, в том числе русофобии, заявил Владимир Путин, открывая заседание Российского оргкомитета «Победа».
«Героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, в той же Украине, вообще стали нормой, будто и не было Нюрнберга», – сказал президент России.
Киев возводит в герои кровавых убийц. Путин напомнил, что в годы Великой Отечественной войны на Украине было уничтожено полтора миллиона евреев. Сегодняшняя киевская власть чтит палачей.
В Европе многим отшибло память и совесть, посетовал Путин. В угоду сиюминутной политической конъюнктуре там происходит наглое перевирание истории.