Путин поздравил граждан России с Международным днем защиты детей

В Российской Федерации вопросам воспитания детей обществом и властями уделяется приоритетное внимание и значение. Об этом в опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме с Днем защиты детей, что отмечается в РФ и по всему миру, напомнил президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что в вопросам воспитания детей особый упор идет на прививание им семейных ценностей. Путин отметил важность того, чтобы ребенок с первых дней своего появления на свет рос здоровым, счастливым, был окружен заботой, любовью и вниманием родных и близких.

«Важно, чтобы каждый ребёнок был окружён заботой и любовью, развивал свои таланты и способности. Значимый вклад в эту большую, совместную работу вносит Российский детский фонд. Его благотворительные программы в сфере здравоохранения, образования, просвещения, творчества достойны самого глубокого признания», — говорится в президентском поздравлении.

Президент добавил, что в России основные торжества по случаю Международного дня защиты детей проходят в Москве. В столице детей множество экскурсий, знакомства с интересными людьми. Ну и конечно же различные подарки и сюрпризы.