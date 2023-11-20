Путин поздравил Хавьера Милея с победой на выборах президента Аргентины

Президент России, Владимир Путин, выразил свои искренние поздравления Хавьеру Милею с победой на выборах президента Аргентины. Об этом также пишет KP.RU .

В своем послании российский лидер выразил надежду на продолжение развития тесных и дружественных отношений между Россией и Аргентиной. Он также подчеркнул важность дальнейшего развития стратегического партнерства и конструктивного диалога между двумя странами.

Путин отметил, что российско-аргентинские отношения основаны на взаимном доверии и уважении. Россия надеется на возможность продолжения взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах с новым президентом Аргентины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин поздравил россиян с 85-летием признания самбо как вида спорта в РФ.