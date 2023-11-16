Путин поздравил россиян с 85-летием признания самбо как вида спорта в РФ

Российский лидер часто поздравляет соотечественников со значимыми событиями для страны. Конечно, каждый уже хоть раз видел Владимира Путина по телевизору в ночь на 1 января с поздравлениями и напутствиями, но и этим президент не ограничивается.

Например, в сентябре он уже поздравлял российских евреев с праздником Рош ха-Шана. Всем им Путин пожелал благополучия. Впрочем, как и сейчас, только в этот раз добрые слова получили в свой адрес причастные к развитию такого уникального вида единоборств, как самбо. И ему посвящено в российском календаре именно 16 ноября. К слову, праздник «впервые официально отмечается в этом году», как отметил Владимир Путин.