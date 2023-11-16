Путин поздравил россиян с 85-летием признания самбо как вида спорта в РФ
Фото: [©Сергей Гунеев/РИА Новости]
Телеграмму президента опубликовали на официальном сайте Кремля. Слова Владимира Путина также приводит сайт aif.ru.
Российский лидер часто поздравляет соотечественников со значимыми событиями для страны. Конечно, каждый уже хоть раз видел Владимира Путина по телевизору в ночь на 1 января с поздравлениями и напутствиями, но и этим президент не ограничивается.
Например, в сентябре он уже поздравлял российских евреев с праздником Рош ха-Шана. Всем им Путин пожелал благополучия. Впрочем, как и сейчас, только в этот раз добрые слова получили в свой адрес причастные к развитию такого уникального вида единоборств, как самбо. И ему посвящено в российском календаре именно 16 ноября. К слову, праздник «впервые официально отмечается в этом году», как отметил Владимир Путин.