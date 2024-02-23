Путин поздравил россиян с Днем защитника отечества

Президент РФ Владимир Путин обратился к российским гражданам, поздравив жителей страны с праздником Днем защитника отечества. Глава государства напомнил, что эта дата давно стала по истине народно и широко отмечаемой в России.

Особые слова благодарности Путин обратил все тем, кто прошел воинскую службу, а также в настоящее время стоит на страже родины.

«Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал вооруженных сил, всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества», — сказал Путин в обращении по случаю праздника, его цитирует РИА Новости.

Также глава государства поздравил всех российских воинов, что сейчас, не жалея сил, сражаются на передовой с зоне спецоперации на Украине. Заслуги каждого бойца можно считать ратным подвигом, подчеркнул Путин.