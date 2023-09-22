Путин предложил обсудить на заседании с Совбезом отношения с партнерами России
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Владимир Путин, являясь российским президентом, предложил членам Совбеза обсудить довольно актуальные вопросы на данный момент. Об этом также пишет KP.RU.
Стало известно, что в пятницу, двадцать второго сентября, в рамках оперативного совещания будут обсуждаться такие темы, как гуманитарное сотрудничество, безопасность в регионе, а также экономика.
Президент РФ, Владимир Путин, предложил обсудить и все то, что касается отношений между Россией и ее ближайшими партнерами, соседями. А именно – ситуацию, связанную с развитием этих самых отношений. Об этом российский лидер заявил, когда начинал совещание.
И, действительно, такие заседания с обсуждением довольно важных вопросов помогут составить стратегию для дальнейших действий в нужном государству направлении.