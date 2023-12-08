Путин предложил страховать долгосрочные инвестиционные счета россиян
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Президент РФ Владимир Путин озвучил предложение начать страховать долгосрочные индивидуальные инвестиционные счета российских граждан. Защищать их средства российский лидер предложил, возмещая сумму до 1,4 миллиона рублей. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости.
Журналисты уточняют, что под данным предложением президент имел в виду добровольные накопления россиян в негосударственных фондах. Сообщается также, что соответствующий инструмент будет запущен с первого дня следующего года. Известно, что российское государство застрахует средства своих граждан на сумму до 2,8 миллионов рублей.
Недавно поступала информация о том, что в 2023-м году жители России стали в 2 раза чаще страховать свои транспортные средства. Сообщается, что в период с января по сентябрь, российские водители оформили почти 267,5 тысяч полисов ОСАГО.