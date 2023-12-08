Путин предложил страховать долгосрочные инвестиционные счета россиян

Журналисты уточняют, что под данным предложением президент имел в виду добровольные накопления россиян в негосударственных фондах. Сообщается также, что соответствующий инструмент будет запущен с первого дня следующего года. Известно, что российское государство застрахует средства своих граждан на сумму до 2,8 миллионов рублей.

Недавно поступала информация о том, что в 2023-м году жители России стали в 2 раза чаще страховать свои транспортные средства. Сообщается, что в период с января по сентябрь, российские водители оформили почти 267,5 тысяч полисов ОСАГО.