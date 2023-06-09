Путин предложил странам ЕАЭС и СНГ выпускать продукцию под общей маркой

На встрече с премьерами стран Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств Президент РФ предложил выпускать продукцию под общим брендом. Подробности рассказало РИА Новости .

По словам Владимира Путина, странам необходимо развить взаимоотношения в сфере промышленности. Для этого он предложил начать выпускать продукцию под общей маркой «Сделано в СНГ» или «Сделано в Евразэс». Это позволит запустить новые совместные производства.

Глава России отметил, что название будущей совместной марки непринципиальный вопрос, главное, чтобы бренд стал узнаваем покупателями и набрал популярность. Чтобы в странах производителей, видя продукцию под новой маркой, люди отдавали предпочтение ей, а не товарам других государств.