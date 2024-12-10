Путин предложил внедрить новые меры борьбы с манипулированием финансовыми рынками

В России ужесточат законы по борьбе со злоупотреблением инсайдерской информацией и манипулированием финансовыми рынками.

Как сообщает ТАСС, в первую очередь предлагается повысить минимальный порог ущерба для возбуждения уголовного дела до 100 млн рублей. Также будут увеличены сроки давности для привлечения к ответственности за такого рода преступления.

Повысят административные штрафы. Они будут зависеть от суммы незаконно полученного дохода.

У совершивших преступление лиц будут конфисковывать имущество.

Отмечается, что тех, кто впервые нарушил закон и полностью возместил причиненный ущерб, могут освободить от уголовного преследования.

Поручение президента должно быть выполнено до 1 апреля 2025 года.

Первый отчет о выполненной работе премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен предоставить до 31 декабря 2024 года.

Ранее Путин возмутился, что жителей России не предупредили о лимитах по семейной ипотеке.