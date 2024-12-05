Путин возмутился, что жителей России не предупредили о лимитах по семейной ипотеке

Президента России Владимира Путина возмутил тот факт, что граждан страны заранее не оповестили о наличии лимитов по семейной ипотеке, а еще он призвал честно общаться с людьми. Об этом пишет ТАСС.

Как сказал глава государства, «никто не знает» о том, что у Минфина по семейной ипотеке в 2% существует лимит, а о подобных правилах ее потенциальных получателей следует оповещать заблаговременно. При этом он призвал строить диалог откровенно, объясняя ситуацию полностью.

«Тогда будет нормальный диалог с обществом, будет понятно, ничего здесь такого нет особенного, чего скрывать-то. Это лучше, чем когда люди приходят, а там - бум, и нет ни шиша. Зачем?» — обозначил свое видение ситуации президент России.

Ранее сообщалось о том, что в РФ заработает механизм, позволяющий выдавать ипотеку в автоматическом режиме.