Путин предложил ввести в России еще один День воинской славы

День окончания битвы за Ленинград стоит отмечать в РФ как День воинской славы страны. Так считает президент Владимир Путин, он внес в Государственную думу соответствующий законопроект. Об этом рассказало РИА Новости.

В законопроекте российского лидера говорится, что Ленинградская битва стала самым продолжительным сражением на протяжении всей Великой Отечественной войны. Если же день ее завершения, 9 августа, установить как День воинской славы России, то это подчеркнет военно-стратегическое значение сражения. Если парламент примет этот документ, то Закон «О днях воинской славы и памятных датах России» пополнится еще одним пунктом.

Ранее сообщалось, что Путин назначил своим указом нового заместителя руководителя организации «Россотрудничество». Этот пост получил Игорь Чайка, который на протяжении ряда лет возглавлял общественный совет при этом же ведомстве. На его счету ряд различных гуманитарных программ по поддержке соотечественников за рубежом, он последовательно занимался поддержкой русского языка и культуры за пределами России.