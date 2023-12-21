Путин прервал заседание ради звонка 13-летней россиянке

Российский президент проводил заседание по стратегическому развитию и нацпроектам, но в какой-то момент взял паузу и позвонил подростку из Санкт-Петербурга.

Как известно, в России запустили благотворительный проект «Елка желаний», который предполагает дарение подарков по всей стране. Обращаются за этим и дети, и взрослые, которые могут выступать как заказчики и исполнители. Поучаствовал в доброй акции и Владимир Путин, который выбрал трех детей для осуществления их желаний.

Выбор пал на девочку 13 лет из Сантк-Петербурга, которая мечтает стать профессиональной журналисткой, а до этого попробовать себя в роли ведущей новостей. Ей президент подарил стажировку в «Останкино». Во время заседания Путин позвонил ребенку и поинтересовался, исполнилась ли ее мечта.

«Как проходит твоя стажировка в Останкино?» — спросил президент.

Петербурженка призналась, что счастлива, ведь получила много опыта. Президент отметил, что стажировка обязательно поможет девочке поступить в престижное учебное заведение и стать журналисткой, сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на сайт Кремля.

Отметим, что также Путин решил исполнить мечту двух детей: мальчик мечтает о посещении Эрмитажа, а девочка о поездке на Байкал.