Путин примет участие в возложении венка к мемориалу в Александровском саду

В четверг, 22 июня, глава России Владимир Путин присоединиться к церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата, пишет РИА Новости .

Мероприятие пройдет в Александровском саду в честь 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны. Напомним, что 22 июня в России проходит День памяти и скорби.

Ранее президент провел встречу с учащимися высших военных заведений. Путин поздравил солдат с выпуском, а также отметил смелость, храбрость и мужество российских офицеров. Также глава государства сообщил о том, что власти РФ продолжают поставлять войскам ударные беспилотники. Правительство планирует форсировать их массовый выпуск, заявил Путин.