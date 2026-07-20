Полина Лурье продает бывшую квартиру Долиной за ₽200 млн

Полина Лурье решила продать квартиру в престижном московском районе Хамовники, сообщает Teleprogramma.org со ссылкой на телеграм-канал Mash. Этот объект стал известен благодаря длительному судебному разбирательству с народной артисткой России Ларисой Долиной.

Жилье площадью 236 квадратных метров с пятью комнатами Лурье получила после решения Верховного суда РФ в декабре 2025 года, но так и не въехала в него.

Внутри квартиры до сих пор сохранилась обстановка, которая была при прежней владелице. Мебель, интерьерные решения, антикварные предметы, отделка и даже паркет с инициалами Долиной остались нетронутыми.

Дизайн-проект и планы на летний ремонт, которые Лурье строила после победы в суде, так и остались нереализованными. Сейчас она старается не привлекать к сделке излишнего внимания. Стоимость квартиры оценивается примерно в ₽200 млн, хотя изначально Лурье приобрела ее за ₽112 млн.

Предыстория этого жилья драматична. После покупки квартиры Долина заявила, что стала жертвой мошенничества, и подала иск о признании сделки недействительной. Спор длился почти год и дошел до Верховного суда. В ходе разбирательства выяснилось, что риелтор, участвовавший в сделке, был осужден за мошенничество.

Долина утверждала, что Лурье была лишь номинальным покупателем. Однако в декабре 2025 года Верховный суд встал на сторону предпринимательницы и вернул квартиру ей.

Ранее сообщалось, что Роспатент окончательно отменил заявку на бренд с именем Ларисы Долиной.