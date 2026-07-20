Солистка Spice Girls Мел Си впервые вышла замуж в 52 года

Солистка культовой группы Spice Girls Мел Си наконец решилась на брак — и произошло это в возрасте 52 лет, пишет Teleprogramma.org. Избранником певицы стал 42-летний австралийский манекенщик Крис Дингволл.

Торжество прошло в полной тайне в одном из замков графства Камбрия на севере Англии. На церемонию пригласили всех участниц легендарного коллектива, но одна из них не смогла присутствовать — Виктория Бекхэм осталась в Америке, чтобы поддержать сборную Англии на Чемпионате мира по футболу.

Поклонников ждал еще один сюрприз: на Си было подвенечное платье от самой Бекхэм. Этот жест стал неожиданным для фанатов обеих знаменитостей, учитывая, что сама Виктория на торжестве не появилась. Невеста выглядела счастливой и сияющей, а ее наряд вызвал восторг у гостей и зрителей.

Интересно, что еще несколько лет назад Мел категорически не хотела выходить замуж. Она не раз заявляла, что брак — это устаревший институт, и никогда не стремилась к официальному оформлению отношений. Однако встреча с Дингволлом в 2024 году полностью изменила ее взгляды. Уже в январе 2026 года певица призналась, что не думала, что брак станет частью ее жизни, но теперь она очень счастлива.

Разница в возрасте не смущает влюбленных. Мел Си уже планирует переезд в Австралию, где она участвует в местном шоу «Голос» и где ее 17-летняя дочь Скарлетт готовится поступать в престижный университет Сиднея.

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