Ничего не планировать и отключить телефон: советы врача для тех, кто берет отпуск на неделю

Многие россияне берут отпуск на неделю в надежде восстановить силы, выбросить из головы рабочие вопросы и вернуться к делам полными энергии. Однако на практике часто случается обратное: вместо прилива бодрости человек чувствует себя разбитым, уставшим и раздраженным. Почему же короткий отпуск превращается в источник дополнительного стресса и как сделать так, чтобы семь дней действительно пошли на пользу? На эти вопросы REGIONS ответила врач-терапевт из Домодедова Александра Куденко.

Главная проблема: время на перестройку

Как поясняет специалист, основной недостаток короткого отпуска заключается в том, что организм попросту не успевает перестроиться с рабочего режима на расслабленный. Чтобы войти в состояние отдыха, человеку требуется примерно 2–3 дня. При семидневном отпуске на полноценное восстановление остается всего 3–4 дня, а остаток тратится на дорогу, сборы и обратную адаптацию. В итоге человек возвращается к работе с ощущением, что отдыха не было вовсе.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко ]

Почему неделя выматывает больше, чем восстанавливает

Врач выделяет несколько факторов, превращающих короткий отпуск в источник усталости:

Эффект «смены режима». Переход от работы к отдыху требует времени, которого при семидневном перерыве катастрофически не хватает. Нервная система не успевает пройти полный цикл расслабления.

Дорожные нагрузки. Перелеты, переезды и смена часовых поясов становятся дополнительным испытанием. При смене часовых поясов на 3 часа и более циркадные ритмы сбиваются, и адаптация занимает от 3 до 5 дней.

Психологический прессинг. Осознание, что время ограничено, создает тревогу и желание «успеть все». Это не дает расслабиться и приводит к обратному эффекту — переутомлению.

Насыщенная программа. Пытаясь увидеть как можно больше достопримечательностей, люди превращают отпуск в марафон, который выматывает не меньше, чем работа.

«Когда вы планируете короткий отпуск, то пытаетесь успеть все. Не зря же ехали так далеко! Начинаете бегать по музеям, экскурсиям, не давая себе времени на восстановление. В итоге вы возвращаетесь более уставшим, чем до отпуска», — говорит Александра Куденко.

Можно ли ехать в поездку при коротком отпуске

По мнению терапевта, ехать куда-то на неделю можно, но при условии правильной организации. Главное — избегать сложных маршрутов и резкой смены часовых поясов. Идеальный вариант для семидневного отпуска — место, куда можно добраться за 2–4 часа. Это может быть ближний пригород, база отдыха в Подмосковье или небольшой город в соседнем регионе. Чем проще и быстрее дорога, тем меньше нагрузка на организм.

«Если у вас всего неделя, не планируйте дальние поездки. Смена часовых поясов на 3 и более часов — это дополнительный стресс для организма. Лучше выбрать место, где вы сможете действительно отдохнуть, а не тратить время на дорогу и акклиматизацию», — советует Александра Куденко.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов ]

Как превратить 7 дней в полноценное восстановление

Александра Куденко предлагает несколько правил для тех, кто планирует недельный отпуск:

Не перегружайте программу. Запланируйте не более 2–3 ключевых событий на всю неделю. Оставьте пространство для спонтанности и ничегонеделания.

Отключите рабочие каналы связи. По возможности не заходите в почту и мессенджеры — это поможет разорвать связь с работой.

Выходите на отдых заранее. За 1–2 дня до начала отпуска начинайте снижать темп: не берите дополнительные задачи, не планируйте встречи, дайте себе время на замедление.

Слушайте организм. Если хочется спать — спите, если гулять — гуляйте. Не заставляйте себя делать то, что не приносит удовольствия.

Планируйте дни без планов. Оставьте 2–3 дня для полного расслабления без какой-либо программы.

Не превращайте отдых в гонку. Отпуск — это время для восстановления, а не для рекордов. Не пытайтесь объять необъятное.

«Лучше сосредоточиться на качестве отдыха. Семь дней отпуска — это не про „успеть“, а про „быть“», — подводит итог Александра Куденко.

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