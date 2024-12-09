Путин присвоил заместителям главы Минобороны Горемыкину и Евкурову новые звания

Заместители министра обороны России получили новые воинские звания. Среди них — Виктор Горемыкин, Юнус-Бек Евкуров, Павел Фрадков и другие высокопоставленные лица оборонного ведомства.

Указ с подписью Владимира Путина появился на официальном портале правовой информации. Согласно документу, заместители министра обороны получили новые звания. Статус генералов армии присвоили Виктору Горемыкину и Юнус-Беку Евкурову, а генерал-майора — Павлу Фрадкову.

Обновили звания и других чиновников. Так, заместителю министра Андрею Булыге официальным указом присвоили звание генерал-полковника, адмиралом стал главнокомандующий ВМФ страны Владимир Воробьев. Званием генерал-лейтенанта удостоен заместитель начальника ГУ по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов.

Ранее сообщалось, что участник спецоперации из Алтая получил звание Героя России посмертно.