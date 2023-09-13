Путин призвал главу Амурской области разобраться с проблемой аварийного жилья

Глава государства обратил внимание губернатора Василия Орлова на проблему с переселением из аварийного жилья в районе БАМа и подчеркнул, что жильем нужно заниматься. Орлов признал наличие проблемы и пояснил, что вопросом уже занимаются, а Амурская область получила от федеральных властей средства на подготовку.

Также губернатор отметил, что на переселение людей из аварийного жилья потребуется около десяти миллиардов рублей. Владимир Путин на это ответил, что деньги заложены в бюджет и их нужно использовать по назначению. В итоге глава региона пообещал решить проблему и отчитаться о результатах работы перед президентом.