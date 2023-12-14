Путин призвал «приводить в чувство» микрофинансовые организации
Фото: [Михаил Метцель/ТАСС]
Владимир Путин считает, что микрофинансовые организации выполняют свои функции, но нужно следить за тем, чтобы они не злоупотребляли доверием граждан.
На большой итоговой пресс-конференции президенту России задали вопрос, когда будут ликвидированы микрофинансовые организации.
Путин усомнился в необходимости такой меры, поскольку в своем сегменте эти учреждения выполняют свои функции.
Другой вопрос, когда такие организации злоупотребляют доверием граждан. В этом случае их нужно приводить в чувство, заявил Путин.