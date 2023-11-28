Путин призвал укреплять экономический потенциал страны

Президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора (ВРНС), призвал к кратному наращиванию потенциала российской экономики.

Путин подчеркнул, что стране предстоит решать сложные задачи, связанные с обустройством обширных территорий от Тихого океана до Балтики и Черного моря.

Президент подчеркнул важность включения в планы развития не только традиционных отраслей, таких как промышленность и сельское хозяйство, но и инновационных направлений, таких как творческие и креативные индустрии. Это направление развития должно способствовать формированию устойчивого и разнообразного экономического ландшафта.

Путин также отметил необходимость укрепления национального бизнеса, что содействует устойчивости экономики и ее конкурентоспособности на мировой арене. Предложенные меры направлены на создание благоприятной среды для предпринимательства и инноваций, что должно способствовать экономическому росту и повышению качества жизни граждан.