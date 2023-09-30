Путин прокомментировал помощь новым российским регионам

Все регионы страны помогают Донбассу и Новороссии, поддерживая их в процессе восстановления городской и поселочной инфраструктуры. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин во время видеообращения в честь праздника воссоединения регионов с РФ. Видеоматериал был опубликован на официальном интернет-ресурсе Кремля.

Лидер РФ отметил, что уже сейчас жители страны могут наблюдать построение общего будущего. Он отметил, что восстанавливаются и строятся новые объекты инфраструктуры, муниципалитеты, дома и дороги.

Путин также отметил вклад добровольцев в общее дело, а также общественных и религиозных организаций и предпринимателей, оказывающих поддержку регионам. Президент заявил, что Россия – большая страна, которая делает общее дело.