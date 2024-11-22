Генерал-полковник Каракаев заявил о способности «Орешника» поражать цели по всей Европе

Комплекс «Орешник» в состоянии поражать цели на территории всей Европы. Как пишет РИА Новости, об этом сообщил главнокомандующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев.

По словам высокопоставленного офицера, способность «Орешника» бить по целям на всей территории Европы является преимуществом данной системы перед остальными видами высокоточного оружия, имеющего большую дальность.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что нет технических средств, которые способны противодействовать системам, подобным «Орешнику».