Путин рассказал, будут ли изменения в Генштабе ВС РФ

Владимир Путин в среду, 15 мая, проводит встречу с командующими войсками военных округов. На этой встрече, как пишет издание РИА Новости , президент России рассказал о том, ожидают ли какие-нибудь изменения сам Генштаб РФ.

По словам президента, на данный момент изменений в Генштабе не планируется, так как эта структура работает слаженно и четко, а действует успешно. Поэтому здесь каких-либо нововведений не планируется.

Напомним, что ранее украинцы нанесли очередной удар по городу Донецк, попав из американских установок HIMARS в онкоцентр. Предварительно, обошлось без пострадавших. Рассказываем подробнее, что произошло, в нашем материале.