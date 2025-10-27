Путин рассказал, что любит фильм «Я шагаю по Москве»
Владимир Путин назвал свой любимый фильм с участием Никиты Михалкова
Президент России Владимир Путин сообщил, что любит фильм «Я шагаю по Москве» с участием Никиты Михалкова. Об этом он рассказал в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС.
Разговор состоялся на фоне недавнего юбилея Михалкова, которому исполнилось 80 лет. Журналист отметил, что картина «Я шагаю по Москве» любима многими поколениями зрителей. На это Путин ответил коротко: «И я тоже».
Никита Михалков — Герой Труда РФ, актер, режиссер и художественный руководитель театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Он также является автором и ведущим программы «Бесогон ТВ» и инициатором проведения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».
Широкую известность Михалков получил в 18 лет, исполнив роль метростроевца Коли в комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Фильм стал одной из культовых картин советского кинематографа и продолжает пользоваться популярностью среди зрителей разных поколений.
Ранее СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу «Буревестником».