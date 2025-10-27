Путин рассказал, что любит фильм «Я шагаю по Москве»

Президент России Владимир Путин сообщил, что любит фильм «Я шагаю по Москве» с участием Никиты Михалкова. Об этом он рассказал в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, передает ТАСС .

Разговор состоялся на фоне недавнего юбилея Михалкова, которому исполнилось 80 лет. Журналист отметил, что картина «Я шагаю по Москве» любима многими поколениями зрителей. На это Путин ответил коротко: «И я тоже».

Никита Михалков — Герой Труда РФ, актер, режиссер и художественный руководитель театра «Мастерская 12» Никиты Михалкова. Он также является автором и ведущим программы «Бесогон ТВ» и инициатором проведения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

Широкую известность Михалков получил в 18 лет, исполнив роль метростроевца Коли в комедии Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». Фильм стал одной из культовых картин советского кинематографа и продолжает пользоваться популярностью среди зрителей разных поколений.

