Путин рассказал о достижении планов развития московской транспортной инфраструктуры

Как сообщает «Газета.ру» , президент России, Владимир Путин, рассказал об успехах в развитии транспортной инфраструктуры Москвы. Глава государства отметил, что власти города превзошли планы, которые были намечены еще в 2010 году.

Основное достижение, о котором рассказал Путин, – это увеличение сети московского метрополитена в полтора раза с 2011-го года. А еще, уже сейчас заработала крупнейшая в мире Большая кольцевая линия метро. Это стало довольно внушительным вкладом в развитие транспортной инфраструктуры Москвы.

Свою пользу принесло и создание МЦД-3, который соединил Зеленоград с Люберцами и Раменским. Это позволило значительно улучшить транспортное сообщение между городским центром и пригородами. Напомним, что 9 сентября Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин также открыли движение по МЦД-4 и проспекту Багратиона.

Стоит отметить, что достижения в сфере транспортной инфраструктуры являются важным фактором, который повышает уровень жизни горожан. Они смогут наслаждаться комфортными и быстрыми поездками.