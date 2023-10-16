Путин рассказал, почему россияне переходят на китайские автомобили

Все дело в том, что их качество становится только лучше, о чем также пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» , ссылаясь на слова российского лидера.

Владимир Путин вспомнил, что в разговоре с опытными автолюбителями те рассказали ему еще одну причину, из-за чего в России растет спрос на китайские автомобили. Как выяснилось, виной всему не только уход европейских автопроизводителей из страны, но и кое-что еще.

Иномарок становится меньше, а количество россиян, переходящих на китайские машины, только увеличивается. Все потому, что растет само качество производства автомобилей.

Тем более, что российский потребитель с удовольствием смотрит в сторону китайского автопрома, поскольку показатель цена/качества его устраивает.