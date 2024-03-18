Путин: россиян запугать невозможно

Граждане РФ на приграничных российских территориях, Белгородской и Ккурской областях в частности, в ходе продолжающихся атак ВСУ проявляют мужество, заявил, выступая в своем выборном штабе в Гостинном дворе в Москве президент Владимир Путин.

По словам главы государства, всех их никто их не запугал и не сможет этого сделать никогда.

«Правоохранители будут выявлять и принимать меры против всех, кто с оружием в руках воюет против России», — сказал президент.

В продолжение темы Путин добавил, что вражеские атаки на приграничные российские регионы продолжаются и в данный момент. Однако «потери у противника под 100%».

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента страны. Владимир Путин шел на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства боролись Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Согласно размещенной на сайте ЦИК информации, после обработки более 70% протоколов с результатом 87,17% голосов лидирует действующий президент РФ Владимир Путин. Харитонов — 4,19%, Даванков — 4,08%, Слуцкий — 3,15%.