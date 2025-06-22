Глава государства Владимир Путин сообщил, что в некоторых учебниках по истории России можно найти всё что угодно, кроме достоверных фактов, информирует ТАСС.

Президент Российской Федерации подчеркнул это в своём выступлении на встрече с авторами и редакторами нового учебника по истории, которая состоялась в воскресенье, 22 июня.

«Я сам, когда мне приносили некоторые из учебников, с удивлением обнаружил, что там есть все что угодно, только не правдивая информация о происходивших, скажем, во время той же Великой Отечественной войны событиях», — отметил Путин.

Глава государства выразил признательность создателям новых учебных пособий по истории, подчеркнув значимость их труда для сохранения исторического наследия страны.

Ранее сообщалось, что в ночь на воскресенье, 22 июня, Акция «Свеча памяти» началась у Музея Победы в Москве.