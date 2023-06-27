Путин сделал объявление для тех, кто участвовал в подавлении мятежа

Президент Российской Федерации встретился с ними в Кремле на Соборной площади. К слову, на мероприятии присутствовали почти 3 тысячи человек, о чем сообщает издание «Утро.ру»

Во вторник, 27 июня, российский лидер Владимир Путин выразил свою признательность и благодарность всем тем, кто взял на себя ответственность и рискнул своей жизнью, чтобы сохранить мир и порядок в родной стране. В противном случае, Россия была бы охвачена хаосом. Поднявшаяся смута не привела бы ни к чему хорошему.

Путин подчеркнул, что события последних дней могли привести к самым страшным последствиям, но, благодаря дисциплине и профессионализму российских бойцов и правоохранителей, стране удалось избежать пролития большой крови.