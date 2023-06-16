Путин сказал, что его друзья-евреи считают Зеленского «позором еврейского народа»

Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ назвал Владимира Зеленского «позором еврейского народа».

По его словам, такое определение украинскому лидеру дали его друзья-евреи, которых у него много с детства.

Зеленский – человек с еврейской кровью, но своими действиями он прикрывает уродов – неонацистов, прямых последователей Гитлера, пояснил Путин.

Президент РФ процитировал записи бандеровцев времен второй мировой войны, в которых они называют главными врагами «жидов и москалей».