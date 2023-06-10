Путин соболезнует главе Казахстана из-за лесных пожаров в республике
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Российский лидер решил выразить свои соболезнования Токаеву вследствие возникновения масштабных лесных пожаров, начавшихся в восточной части республики. Эту новость сообщила RT
Кремль, во главе с Владимиром Путиным, выражают искренние соболезнования Касым-Жомарту Токаеву. Президент РФ сочувствует из-за случившегося и направляет слова поддержки в адрес Токаева и его народа. Это связано с тем, что на восток Казахстана обрушились масштабные лесные пожары.
Путин заверил, что таких трагических последствий огненной стихии удастся преодолеть, а всех пострадавших – вернуть на их территории для того, чтоб они и дальше продолжили благополучно на ней жить.
До этого сообщалось в МЧС Республики Казахстан, что четырнадцать человек погибли, причиной чего стали мощные пожары в восточной части страны.