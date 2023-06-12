Путин соболезнует Маттарелло из-за смерти итальянского политика Берлускони

Российский лидер выразил соболезнования президенту Италии в связи с уходом из жизни политика, который принимал участие в укреплении итальянско-российских связей. Об этом сообщает издание «ПолитЭксперт»

Согласно информации, поступившей от пресс-службы Кремля, Владимир Путин не забудет то, какой вклад внес Берлускони в развитие дружбы между двумя странами – Россией и Италией. Его усилия названы «неоценимыми» и «личными», а межгосударственные отношения – «взаимовыгодными».

Сильвио Берлускони прожил восемьдесят шесть лет, однако продолжительная болезнь привела к его гибели. Незадолго до этого, в июне, итальянский политик был госпитализирован для того, чтобы сдать анализы на миеломоноцитарный лейкоз. В понедельник, 12 июня, Берлускони ушел из жизни.