Путин сообщил об изменениях в защите россиян с долговой нагрузкой

Сообщается, что во время совещания с российским правительством, глава государства попросил министра экономразвития Максима Решетникова приступить к обсуждениям вопроса о защите российских граждан, имеющих высокую долговую нагрузку. Он подчеркнул, что в законодательстве страны есть несколько изменений.

Президент также указал на необходимость того, чтобы российские граждане знали об этих изменениях, и чтобы каждый из них понимал, что они были направлены на то, чтобы обеспечить защиту их интересов.

Недавно сообщалось о том, что с начала текущего года банкротами стали более 200 тысяч жителей России. Эта сумма составляет треть от количества банкротов за прошедшие 7 лет.