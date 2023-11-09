Путин сообщил об изменениях в защите россиян с долговой нагрузкой
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Российский президент Владимир Путин заявил об изменениях в защите жителей страны, имеющих долговую нагрузку. Об этом сообщило издание РИА Новости.
Сообщается, что во время совещания с российским правительством, глава государства попросил министра экономразвития Максима Решетникова приступить к обсуждениям вопроса о защите российских граждан, имеющих высокую долговую нагрузку. Он подчеркнул, что в законодательстве страны есть несколько изменений.
Президент также указал на необходимость того, чтобы российские граждане знали об этих изменениях, и чтобы каждый из них понимал, что они были направлены на то, чтобы обеспечить защиту их интересов.
Недавно сообщалось о том, что с начала текущего года банкротами стали более 200 тысяч жителей России. Эта сумма составляет треть от количества банкротов за прошедшие 7 лет.