Путин сообщил об увеличении товарооборота России с азиатскими странами

Во время открытого урока «Разговор о важном» глава России рассказал, что отношениям России с азиатскими странами уже давно уделяется повышенное внимание. При чем президент подчеркнул, что это не связано с нынешними событиями в мире. По мнению Путина, традиционно страны Азии являются центром экономической и политической жизни, поэтому внимание постепенно смещается в сторону этих регионов.

В последнее время товарооборот России и азиатских стран существенно вырос. Путин отметил, что это естественный процесс, но он также подчеркнул - такой ход вещей не означает, что остальные взаимодействия государства со странами будут забыты.