Путин сообщил об увеличении товарооборота России с азиатскими странами
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Российский лидер Владимир Путин сообщил о росте экономических отношений России со странами Азии. Подробности рассказало РИА Новости.
Во время открытого урока «Разговор о важном» глава России рассказал, что отношениям России с азиатскими странами уже давно уделяется повышенное внимание. При чем президент подчеркнул, что это не связано с нынешними событиями в мире. По мнению Путина, традиционно страны Азии являются центром экономической и политической жизни, поэтому внимание постепенно смещается в сторону этих регионов.
В последнее время товарооборот России и азиатских стран существенно вырос. Путин отметил, что это естественный процесс, но он также подчеркнул - такой ход вещей не означает, что остальные взаимодействия государства со странами будут забыты.