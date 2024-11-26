Путин удостоил погибшего на СВО офицера из Дагестана звания Героя России

Погибший на поле боя в ходе проведения спецоперации на Украине уроженец Дагестана Магомед Исмаилов удостоен посмертно звания Героя России. О соответствующем указе президента Владимира Путина сообщил в своём аккаунте в соцсетях глава республики Сергей Меликов.

Офицер ВС РФ Магомед Исбакиев в составе группы обеспечивал в зоне СВО ротацию войск в Херсонской области. Российский военнослужащий погиб при выполнении боевого задания. В ходе последнего боя его подразделением за одни сутки были ликвидированы более 200 противников и до 20 единиц бронетехники.

«Еще раз выражаю соболезнования родным Магомеда Исбакиева. Я уже звонил маме Героя, передал ей слова поздравления от имени всех дагестанцев. Светлая память о Магомеде останется в наших сердцах, а история его подвига будет вдохновлять наших защитников», — написал Меликов в своем Telegram-канале.

Меликов отметил, Исбакиев, несмотря на полученные в ходе боя с врагом ранения, продолжил руководить операцией, что ценой его жизни завершилась выполнением поставленной командованием боевой задачи.

Глава Дагестана также добавил, что Исбакиев стал 13-м удостоенным звания Героя России с начала СВО уроженцем Дагестана.