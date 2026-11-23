Пик мощных снегопадов в Москве придется на ночь на среду, 25 ноября. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, передает « Лента.ру ».

Причиной непогоды станет балканский циклон, который начнет влиять на погоду во вторник, 24 ноября, и принесет в столицу сильные снегопады и порывистый ветер. По словам синоптика, пик снежного ненастья придется на середину ночи на среду. Регион останется под влиянием периферии циклона, кружащего над восточными областями ЦФО: в столице сохранится облачная погода, пройдет снег, временами сильный, закружат метели.

Утром 25 ноября, продолжил Леус, столбики термометров опустятся до минус одного-трех градусов, а днем покажут ноль — минус два градуса, причем похолодание будет сопровождаться сильным северным ветром. К вечеру высота сугробов в городе составит 6–11 сантиметров, уточнил он. В четверг циклон уйдет на северо-восток Европейской России: снег станет небольшим и локальным и постепенно прекратится, а температура понизится — ночью до минус трех-пяти градусов, днем будет ноль — минус два.

Ранее стало известно, что синоптики спрогнозировали до +4 градусов и снег в Подмосковье 23 ноября.