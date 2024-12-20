Путин удостоил Симоньян новой государственной награды

Журналистке вручили орден за большой вклад в развитие отечественной журналистики. Также отметили активное участие Симоньян в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. За продуктивную деятельность и профессионализм главреду RT вручили орден «За заслуги перед Отечеством» III степени. Это уже вторая подобная награда, но на уровень выше.

Указ о вручении ордена подписал Владимир Путин. Сведения об этом содержится на официальном портале правовой информации.

Напомним, что первый орден «За заслуги перед Отечеством» (IV степени) Симоньян вручили в 2014 году. Тогда ведущую наградили за объективность при освещении актуальных на тот год событий.

Ранее сообщалось, что Маргарита Симоньян после прямой линии Владимира Путина дала важную рекомендацию YouTube.