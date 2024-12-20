В случае, если YouTube начнёт вести себя корректно, работа видеохостинга не будет замедляться, сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

В ходе прямого эфира, который состоялся в четверг, 19 декабря, президент Владимир Путин отметил, что Google и YouTube сами создали себе трудности для работы в России. Эти компании должны соблюдать и уважать и чтить законы нашей страны.

«Послушайте, никто не трогал YouTube, пока YouTube вел себя прилично. Ну вот, Владимир Владимирович упомянул журналистов, блогеров, общественных деятелей, которых YouTube вышвырнул… Вот я тот самый деятель… Поэтому, на мой вкус, ведите себя прилично, и не будет никакого замедления», — подчеркнула Симоньян.

Ранее Путин высказался по поводу размещения ракет НАТО в Польше. Он предложил западным экспертам определить конкретную цель для поражения «Орешником» в Киеве ради эксперимента, выразив готовность России в его проведении. Путин также заявил, что в том случае, если США поставят Украине системы ПВО THAAD, то в руках России окажутся данные об этом вооружении. Российская сторона попросит «наших ребят на Украине», и те передадут Москве ценные и современные решения, использованные в этих комплексах, если они там присутствуют.

Выступая в Брюсселе, глава киевского режима Владимир Зеленский, похоже, настолько перепугался от сказанного российским лидером, что трусливо перешел на оскорбления в отношении главы российского государства. Комментируя предложение Путина, он назвал его «отморозком».