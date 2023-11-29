Путин упомянул стипендию размером в 75 тысяч рублей для студентов-аспирантов

Стало известно, что президент России сделал новое заявление. Его слова прозвучали на встрече с молодыми учеными в парке науки и искусства «Сириус». Об этом также пишет RT .

Российский лидер заявил, что власти страны работают над тем, чтобы увеличить размер стипендий для аспирантов. Таким образом, Путин озвучил выплату в 75 тысяч рублей за приоритетные исследования. «Это, наверное, не самая большая цифра, но жить можно уже», – подчеркнул президент РФ.

Таким образом, благодаря возможному повышению стипендии, студенты-аспиранты смогут обеспечить себя, не работать во время учебы и эффективнее заниматься научной деятельностью.

Напомним, ранее Путин заявил, что многодетность должна стать нормой в России.