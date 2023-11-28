Путин заявил, что многодетность должна стать нормой в России

Владимир Путин является президентом Российской Федерации. Он часто делает заявления, которые касаются жизни граждан страны. Так, например, ранее мы уже писали о том, что российский лидер призвал укреплять экономический потенциал России.

Сейчас же стало известно о решении объявить следующий год Годом семьи в нашем государстве. Как оказалось, оно обосновано на мнении и желании большей части граждан России. А традиция многодетности должна не только возрождаться, но и сохраняться во всех народах страны. Такое заявление, как пишет KP.RU, Владимир Путин сделал в рамках выступления на Всемирном русском народном соборе.

Напомним, многодетной семья считается, если в ней трое и более детей. Однако, в некоторых случаях, например, когда старший ребенок достигает совершеннолетия, то семья теряет свой статус многодетной.