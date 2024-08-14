Руслан Кухарук официально представлен в качестве кандидата на пост главы региона. Выборы губернатора Ханты-Мансийского автономного округа пройдут 8 сентября, как сообщило интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на пресс-службу Думы Югры.

Кандидатура бывшего мэра Тюмени утверждена президентом России Владимиром Путиным. Помимо него в перечне кандидатов на должность губернатора также числятся Михаил Сердюк и Алексей Савинцев.

Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры выберут нового главу на заседании в Единый день голосования. Процедура будет соответствовать всем законодательным нормам.

В марте жители России уже приняли участие в выборах президента страны. Голосование на избирательных участках длилось три дня. Осенью многим вновь предстоит туда вернуться.

Ранее вице-премьер Сербии объяснил популярность Путина в Западной Европе. Оказалось, что европейцам близки ценности, которых придерживаются в России.